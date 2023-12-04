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ТЭК 04.12.2023 20:20

Азербайджан и Masdar обсудили совместные проекты в сфере «зеленой» энергии

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел встречу с исполнительным директором компании «Masdar» (ОАЭ) Джамилем Аль Рамахи, на которой обсуждались вопросы реализации совместных проектов в сфере ВИЭ.

Согласно информации Минэнерго, стороны особое внимание уделяют реализации ВИЭ-проектов мощностью 10 ГВт.

«На начальном этапе Masdar планирует реализовать на суше и на море в Азербайджане ВИЭ-проекты на 4 ГВт. В этой связи стороны обменялись мнениями по проектам строительства солнечных и ветряных электростанций мощностью 1 ГВт, инвестиционные договора по которым были подписаны в октябре текущего года. В настоящее время определяются участки для проектов на море и на суше, с соответствующими структурами осуществляется процесс согласования», - отмечает ведомство.

Минэнерго подчеркнуло, что Masdar также продолжает в Азербайджане рыночные исследования, касающиеся «зеленого водорода» и «зеленого аммиака».

Как сообщалось ранее, 26 октября 2023 года правительство Азербайджана подписало инвестиционные соглашения с компанией Masdar из ОАЭ по проектам строительства на территории страны двух солнечных и одной ветряной электростанции. Минэнерго Азербайджана сообщило, что общая мощность трех новых станций составит 1 ГВт. В частности, мощность СЭС в Нефтчалинском районе составит 315 МВт, СЭС в Билясуварском районе - 445 МВт, ВЭС - 240 МВт. По оценкам иностранных экспертов суммарные инвестиции в эти три проекта оцениваются в $1 млрд.

К настоящему времени компания Masdar реализовала в Азербайджане проект строительства Гарадагской СЭС в Баку мощностью 230 МВт стоимостью $262 млн.

Р.Ахмедов

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Тэги: MASDAR, ПРОЕКТЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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