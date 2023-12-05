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Макроэкономика 05.12.2023 12:14

Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $68 млрд - премьер

Стратегические валютные резервы Азербайджана на текущий момент превышают $68 млрд, заявил премьер-министр страны Али Асадов.

"Наши стратегические валютные резервы растут и составляют $68,3 млрд", - сказал Асадов во вторник в ходе обсуждения в Милли Меджлисе (парламенте) бюджетного пакета на следующий год.

Как сообщалось ранее, стратегические валютные резервы Азербайджана на конец 2022 года оценивались около $59 млрд. Таким образом, с начала 2023 года они выросли примерно на 16% и в настоящее время находятся на рекордном уровне.

Асадов отметил, что в 2024 году инфляция, по прогнозам, будет на однозначном уровне.

«По данным Госкомстата, среднемесячная инфляция за 11 месяцев 2023 года составила 9,4%. Будут продолжены необходимые меры по обеспечению приемлемого уровня инфляции для экономического роста, а также фискальной и монетарной политики", - сказал премьер.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из валютных резервов Центробанка, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

Х.Насирзаде

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Тэги: АСАДОВ, ВАЛЮТНЫЕ, РЕЗЕРВЫ

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