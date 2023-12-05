Производитель беспилотных грузовиков TuSimple уходит из США

Американский производитель беспилотных грузовиков TuSimple Holdings Inc. планирует уволить 75% своих сотрудников в США, или около 150 человек, и затем продать свои активы в стране, чтобы сфокусироваться на азиатском регионе.
Как говорится в документах компании, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), она зафиксирует единовременное списание в размере $7-8 млн в связи с увольнениями.
TuSimple начала работу в 2015 году, а в апреле 2021 года компания провела первичное размещение акций на сумму $1,35 млрд и была оценена в $8,5 млрд. Цена акций при размещении составляла $40, тогда как на закрытие торгов в понедельник бумаги компании стоили 99 центов, а капитализация составляла $216 млн.
В ноябре 2022 года TuSimple объявила о значительном сокращении штата и анонсировала еще один раунд увольнений в мае этого года.
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