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Внешняя политика 05.12.2023 12:26

Глава МИД Азербайджана отмечает тесное сотрудничество Баку и Москвы

Министр иностранных Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о тесном сотрудничестве Баку и Москвы, ожидает роста в 2023 году товарооборота между Азербайджаном и Россией.

С таким заявление Байрамов выступил во вторник на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

По словам Байрамова, «Баку и Москва наладили тесное сотрудничество и политический диалог на высоком уровне».

Он отметил, что «2022 год был позитивным с точки зрения экономического сотрудничества, наблюдался 24-процентный рост товарооборота». «По 2023 году пока еще окончательных цифр нет, но общая тенденция показывает, что к концу года мы выходим с положительной динамикой», – добавил Байрамов.

Глава МИД заметил, что Азербайджан и Россия придают важное значение вопросам гуманитарного характера и региональной безопасности, добавив, что в ходе переговоров в Москве планируется обсудить постконфликтную нормализацию отношений между Баку и Ереваном и региональный формат «3+3».

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, РОССИЯ


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