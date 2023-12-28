Баку готов содействовать мирным инициативам между Москвой и Киевом при наличии соответствующих условий и обращения – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о готовности Баку содействовать мирным инициативам между Москвой и Киевом при наличии соответствующих условий и обращения.
«Ситуация в Украине, она естественно, является серьезным источником озабоченности для нас. Хотел бы сказать, что не только после начала военных действий, но и в преддверии, когда уже возникла напряженность между Россией и Украиной, президент Азербайджана Ильхам Алиев предпринял ряд действий с учетом уровня отношений с президентом РФ, президентом Украины, чтобы каким-то образом посодействовать снижению напряженности и урегулирования политико-дипломатическим путем», - сказал Байрамов на пресс-конференции в четверг, посвященной итогам 2023 года.
По его словам, «к сожалению, эта инициатива, как и многие другие, предпринятые мировыми лидерами, не увенчались успехом и привели к той трагической ситуации, которую мы наблюдаем почти два года».
При этом Байрамов, касаясь мирных инициатив отметил, что «инициатива не может быть самоцелью, должны быть определенные минимальные предпосылки для этого, как минимум серьезный настрой и готовность хотя бы одной из стороной, обращения».
«Азербайджан является одной из немногих стран, у которой есть открытые и доверительные отношения, как с Россией, так и Украиной. С учетом этого, Азербайджан -это та страна, посреднические способности которой могут помочь обеих сторонам. Но для этого должен быть соответствующий момент и обращение», - добавил глава МИД.
Х.Насирзаде
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