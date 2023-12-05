Банки в Азербайджане на валютном аукционе во вторник приобрели $95 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник организовал продажу банкам $95,1 млн.
На аукционе 30 ноября банки приобрели $77,8 млн.
«Спрос со стороны банков на аукционе 5 декабря составил $95,1 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
В 2022 году Госнефтефонд Азербайджана на аукционах продал инвалюты на сумму на сумму $4 млрд 681,8 млн (спад на 30% по сравнению с 2021 годом - ИФ).
Б.Рустамбеков
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