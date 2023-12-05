Баку и Гавана запустили механизм межмидовских политконсультаций

Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана и Кубы провели на Кубе первый раунд политических консультаций, обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что делегации на переговорах в понедельник возглавляли заместители глав азербайджанского и кубинского внешнеполитических ведомств Эльнур Мамедов, который с 4 по 5 декабря находился с визитом на Кубе, и Элио Родригес.

«Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, в частности, сотрудничества в торгово-экономической сфере, туризме, образовании», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Мамедов проинформировал собеседника о процессе нормализации отношений с Арменией, восстановительных работах Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию механизма политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Кубы.

Р.Керимов