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Внешняя политика 05.12.2023 12:32

Баку и Гавана запустили механизм межмидовских политконсультаций

Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана и Кубы провели на Кубе первый раунд политических консультаций, обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что делегации на переговорах в понедельник возглавляли заместители глав азербайджанского и кубинского внешнеполитических ведомств Эльнур Мамедов, который с 4 по 5 декабря находился с визитом на Кубе, и Элио Родригес.

«Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, в частности, сотрудничества в торгово-экономической сфере, туризме, образовании», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Мамедов проинформировал собеседника о процессе нормализации отношений с Арменией, восстановительных работах Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию механизма политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Кубы.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, КУБА, КОНСУЛЬТАЦИИ


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