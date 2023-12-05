Глава британского МВД отправился в Руанду для подписания нового договора о предоставлении убежища мигрантам

Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли во вторник отправился в Руанду, чтобы подписать новое соглашение в рамках правительственного плана по предоставлению убежища мигрантам, сообщает телеканал Sky News.

"Руанда серьезно заботится о правах беженцев, и я с нетерпением жду встречи с коллегами для подписания соглашения и дальнейшего обсуждения совместной работы по решению глобальной проблемы нелегальной миграции", - заявил Клеверли.

"Нам ясно, что Руанда - безопасная страна, и мы активно работаем над продвижением этого партнерства, чтобы остановить поток мигрантов и спасти жизни", - добавил глава британского МВД.

Ранее Клеверли изложил план по сокращению иммиграции, который, в частности, включал запрет медицинским работникам перевозить семьи в Великобританию и повышение минимальной зарплаты, необходимой для получения визы квалифицированного работника.

В ноябре Верховный суд Великобритании постановил, что план британского правительства отправить некоторых нелегальных мигрантов в Руанду является незаконным.

Судьи отметили, что Руанда не является безопасной для беженцев страной, поэтому отправка туда нелегалов из Великобритании невозможна и незаконна.

В июне британский суд счел незаконным план властей по отправке искателей убежища в Руанду, также по причине небезопасности страны. При этом судьи пришли к выводу, что сама по себе политика британских властей по депортации нелегалов не является незаконной.

В апреле 2022 года бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новой государственной политике по миграции, согласно которой прибывающих в Великобританию нелегалов могут высылать в Руанду для получения статуса беженца там.

По словам Джонсона, инициатива призвана разрушить бизнес-модель преступных банд, которые занимаются нелегальной транспортировкой людей в Великобританию.