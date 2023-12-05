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Карабах 05.12.2023 13:07

ГААД получит 6 млн манатов на реконструкцию автодороги Шуша-Лачин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Шуша-Лачин протяженностью 41 километр.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 6 млн манатов.

Средства на строительство будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.

Х.Насирзаде

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Тэги: ДОРОГА, РЕКОНСТРУКЦИЯ


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