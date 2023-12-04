ГААД получит 17 млн манатов на реконструкцию автодороги от Суговушана до Кельбаджара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кельбаджар протяженностью 80 километров.
Документ опубликован на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 17 млн манатов.
Средства на строительство будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.
Р.Керимов
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