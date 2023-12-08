ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Кичик Гарамурад-Джафарли-Эйривенг-Алнабат-Керимли-Инекбоган-Гёямли-Шиных-Гёялли-Чобанкенд-Шахдаг-Чичекли Гедабекского района на западе страны.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели первоначально выделяется 2 млн манатов.

Средства на капремонт автодороги, соединяющей 19 населенных пунктов, в которых проживает 17 тыс. человек, будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.

Министерству экономики поручено предусмотреть в государственных капвложениях на 2024 год выделение средств на завершение капремонта дороги.

Р.Керимов