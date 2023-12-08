ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Кичик Гарамурад-Джафарли-Эйривенг-Алнабат-Керимли-Инекбоган-Гёямли-Шиных-Гёялли-Чобанкенд-Шахдаг-Чичекли Гедабекского района на западе страны.
Документ опубликован на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели первоначально выделяется 2 млн манатов.
Средства на капремонт автодороги, соединяющей 19 населенных пунктов, в которых проживает 17 тыс. человек, будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.
Министерству экономики поручено предусмотреть в государственных капвложениях на 2024 год выделение средств на завершение капремонта дороги.
Р.Керимов
Байрамов и генсек СЕ обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе
Алиев: совместное заявление Баку и Еревана - демонстрация взаимной политической воли для нормализации азербайджано-армянских отношений
Глава Минцифры Азербайджана обсудил с официальными лицами Ирака перспективы сотрудничества в различных направлениях
В Азербайджане готовятся к запуску электронных денег
Viator Mikrokredit Azerbaycan разместит облигации на 500 тыс. манатов
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 232 квартиры с правом выкупа
Apple планирует выпускать в Индии до четверти всех iPhone
Швейцария за 10 мес. нарастила экспорт фармпродукции в Азербайджан на 58%
Бельгийский премьер сообщил о готовности очередного антироссийского пакета санкций
Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах
Россия не будет вести переговоры с Киевом на украинских условиях - Песков
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При генеральном партнерстве CityNet состоится фестиваль GameSummit
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Двойная поддержка»
Компания AzerTelecom объявляет о новом назначении в своем руководстве
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире