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08.12.2023 14:50

ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Кичик Гарамурад-Джафарли-Эйривенг-Алнабат-Керимли-Инекбоган-Гёямли-Шиных-Гёялли-Чобанкенд-Шахдаг-Чичекли Гедабекского района на западе страны.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели первоначально выделяется 2 млн манатов.

Средства на капремонт автодороги, соединяющей 19 населенных пунктов, в которых проживает 17 тыс. человек, будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.

Министерству экономики поручено предусмотреть в государственных капвложениях на 2024 год выделение средств на завершение капремонта дороги.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГААД, ДОРОГА


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