ГААД получит 6,4 млн манатов на строительство автодорог в Зардабском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агабагы-Кяндябил-Шыхбагы-Назаралылы в Зардабском районе.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 6,4 млн манатов.
Дорога объединяет 4 населенных пункта с населением 4 тыс. человек.
Средства на строительство будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.
Документ опубликован на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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