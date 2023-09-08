Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8215 RUR   0.0173 GBR   2.1236 TRY   0.0633

Цена на нефть

07.09 $/bbl +/- WTI 86.87 -0.67 Brent 89.92 -0.68

Транспорт и связь 08.09.2023 13:52

ГААД получит 7 млн манатов на капремонт части дороги Алят-Астара-госграница с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по капремонту части автодороги Алят-Астара-госграница с Ираном (М-3).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на капремонт участка с 217 километра по 243 километр первично выделяется 7 млн манатов.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.

Кроме этого, Минэкономики страны поручено предусмотреть в проекте госбюджета Азербайджана на 2024 год финансовые средства (в рамках государственных капвложений), необходимые для завершения капремонта дороги.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГААД, ДОРОГА


Похожие новости


ГААД получит 6,4 млн манатов на строительство автодорог в Зардабском районе ГААД получит 5 млн манатов на строительство автодорог на юге Азербайджана ГААД получит 7 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана ГААД получит 6,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана ГААД получит 12 млн манатов на завершение работ по строительству дорог в Гаджигабульском районе ГААД получит 687 тыс. манатов на реконструкцию автодороги в Гахском районе ГААД получит 5,2 млн манатов на строительство автодороги в Билясуварском районе ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе ГААД получит 6,9 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az