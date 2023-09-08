ГААД получит 7 млн манатов на капремонт части дороги Алят-Астара-госграница с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по капремонту части автодороги Алят-Астара-госграница с Ираном (М-3).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на капремонт участка с 217 километра по 243 километр первично выделяется 7 млн манатов.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2023 год.
Кроме этого, Минэкономики страны поручено предусмотреть в проекте госбюджета Азербайджана на 2024 год финансовые средства (в рамках государственных капвложений), необходимые для завершения капремонта дороги.
Х.Насирзаде
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