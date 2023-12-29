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29.12.2023 12:43

ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз‒ Ялама‒граница РФ (11 км)-Агалыг- Дашлыйатаг‒Гюнешли на территории Шабранского района.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Дорога соединяет 3 населенных пунктов с населением 4 тыс. человек.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели первоначально выделяется 1 млн манатов.

Средства на капремонт автодороги будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.

Министерству экономики поручено предусмотреть в государственных капвложениях на 2024 год выделение средств на завершение капремонта дороги.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГААД, ДОРОГА


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