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09.10.2023 15:36

ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автодороги в Сиязанском районе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно документу, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство дороги Сиязан - Даг Гушчу - Арзикюш выделяется 8,8 млн манатов

Дорога соединит 9 населенных пунктов.

Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.

Минфину страны поручено обеспечить выделение средств.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГААД, ДОРОГА


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