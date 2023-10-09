ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автодороги в Сиязанском районе.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно документу, Госагентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство дороги Сиязан - Даг Гушчу - Арзикюш выделяется 8,8 млн манатов
Дорога соединит 9 населенных пунктов.
Средства на эти цели будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.
Минфину страны поручено обеспечить выделение средств.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Б.Рустамбеков
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