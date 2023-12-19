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Транспорт и связь 19.12.2023 13:23

ГААД получит 800 тыс. манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Дуриййя-Шумруд Астаринского района, соединяющей 2 населенных пункта с населением 1 000 человек.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели первоначально выделяется 800 тыс. манатов.

Средства на капремонт автодороги будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.

Министерству экономики поручено предусмотреть в государственных капвложениях на 2024 год выделение средств на завершение капремонта дороги.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГААД, ДОРОГА


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