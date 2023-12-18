ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Гырмызы Гясябя (Красная Слобода) – Гухуроба, соединяющей поселок Красная Слобода Губинского района с селом Гухуроба Гусарского района, на севере страны.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели первоначально выделяется 1,5 млн манатов.

Средства на капремонт автодороги, соединяющей 11 населенных пунктов с населением 22 тыс. человек, будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.

Министерству экономики поручено предусмотреть в государственных капвложениях на 2024 год выделение средств на завершение капремонта дороги.

Б.Рустамбеков