ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гахском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству автодороги Гах-Гашгачай-Армудлу (11 км)-Ашагы Малах-Гашгачай-Армудлу в Гахском районе.

Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 4,9 млн манатов.

Дорога соединяет три населенных пункта с населением 2 тыс. человек.

Средства на строительство будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2023 год.

Р.Керимов