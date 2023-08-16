ГААД получит 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Гахском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по строительству автодороги Гах-Гашгачай-Армудлу (11 км)-Ашагы Малах-Гашгачай-Армудлу в Гахском районе.
Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 4,9 млн манатов.
Дорога соединяет три населенных пункта с населением 2 тыс. человек.
Средства на строительство будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2023 год.
Р.Керимов
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