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Карабах 21.12.2023 12:45

Заселение первого ЖК в Шуше начнется в I кв. 2024г

Заселение строящегося в Шуше первого жилого комплекса, состоящего из 23 зданий, планируется начать в первом квартале 2024 года, сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

Керимов проинформировал о ходе строительства комплекса президента Азербайджана Ильхама Алиева, говорится в информации, размещенной на сайте президента Азербайджана.

Керимов сообщил, что общая площадь жилого комплекса из 23 зданий составляет около 8 гектаров, строительство восьми зданий началось 1 июля прошлого года, 15 зданий - 1 сентября, комплекс планируется сдать в ближайшее время.

В жилом комплексе будет сдано в эксплуатацию в общей сложности 450 квартир: 28 однокомнатных, 195 двухкомнатных, 190 трехкомнатных, 30 четырехкомнатных и 7 пятикомнатных квартир. Здания будут 3-х и 5-этажные.

Большая часть квартир будет передана бывшим вынужденным переселенцам, отмечается в информации.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШУША, ИНФРАСТРУКТУРА


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