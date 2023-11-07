Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе №1 в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участием в открытии школы №1 в городе Шуша.

Глава государства был проинформирован, что трехэтажная школа состоит из пяти блоков и предназначена на 960 учеников.

В школе имеется 40 классных комнат каждая на 24 ученика, по два кабинета физики, химии, биологии, технологии, информатики, STEAM центр, библиотека, читальный зал, комната начальной военной подготовки, столовая, актовый и спортивный залы, кабинеты для рисования и музыки, медицинский кабинет и др.

На территории школы построена футбольная площадка, а также необходимые вспомогательные здания.

Б.Рустамбеков