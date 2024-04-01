Алиев назначил Айдына Керимова спецпредставителем президента Азербайджана по Шушинскому району

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о назначении Айдына Керимова специальным представителем президента в Шушинском районе (Карабахский регион страны). Распоряжение о назначении Керимова опубликовано на сайте президента Азербайджана. Отдел новостей

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