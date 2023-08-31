Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, находятся на въезде на дорогу Агдам-Ханкенди

Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, посещают пункт, где находятся грузовики с продовольственным грузом, предназначенным для армян, проживающих в Карабахском регионе страны.

«Мы находимся на въезде на дорогу Агдам-Аскеран-Ханкенди. Представители дипломатического корпуса и международная группа журналистов увидят, как функционирует дорога (Агдам-Ханкенди – ИФ) и два грузовика с продовольственным грузом, состоящим из муки, доставленным Обществом Красного Полумесяца Азербайджана», - написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в четверг в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Как сообщалось ранее, Общество Красного Полумесяца Азербайджана 29 августа направило в Карабахский регион страны 40 тонн помощи.

Груз включает мучные изделия и отправлен из Баку. Планируется, что помощь будет доставлена армянским жителям Карабахского региона Азербайджана по дороге Агдам-Ханкенди.

Армяне, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана и жалующие на якобы «гуманитарный кризис» и нехватку продовольствия, отказываются принимать этот груз. В Баку расценивают данный шаг как показатель отсутствия какого-либо гумкризиса в регионе.

Р.Керимов