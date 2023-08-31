Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8561 RUR   0.0176 GBR   2.163 TRY   0.0636

Цена на нефть

30.08 $/bbl +/- WTI 81.63 +0.47 Brent 85.24 +0.33

Внешняя политика 31.08.2023 11:05

Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, находятся на въезде на дорогу Агдам-Ханкенди

Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане, посещают пункт, где находятся грузовики с продовольственным грузом, предназначенным для армян, проживающих в Карабахском регионе страны.

«Мы находимся на въезде на дорогу Агдам-Аскеран-Ханкенди. Представители дипломатического корпуса и международная группа журналистов увидят, как функционирует дорога (Агдам-Ханкенди – ИФ) и два грузовика с продовольственным грузом, состоящим из муки, доставленным Обществом Красного Полумесяца Азербайджана», - написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в четверг в соцсети «Х» (ранее твиттер).

Как сообщалось ранее, Общество Красного Полумесяца Азербайджана 29 августа направило в Карабахский регион страны 40 тонн помощи.

Груз включает мучные изделия и отправлен из Баку. Планируется, что помощь будет доставлена армянским жителям Карабахского региона Азербайджана по дороге Агдам-Ханкенди.

Армяне, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана и жалующие на якобы «гуманитарный кризис» и нехватку продовольствия, отказываются принимать этот груз. В Баку расценивают данный шаг как показатель отсутствия какого-либо гумкризиса в регионе.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОМОЩНИК, ДОРОГА


Похожие новости


Азербайджан не допустит наличия каких-либо «серых зон» на своей территории – Гаджиев Гаджиев: активизация использования Лачинской дороги станет возможной через 24 часа после открытия дороги Агдам-Ханкенди Сипилин назначен помощником президента Азербайджана Ахадов назначен помощником президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам В Украине обстреляли автомобиль помощника Зеленского, ранен водитель Максим Орешкин назначен помощником президента РФ - указ Президент Азербайджана отправил в отставку Али Гасанова Помощник президента Азербайджана награжден орденом «Шохрат» Макрон взял на себя ответственность за скандал со своим помощником Власти Азербайджана будут "жестко пресекать" призывы к террору – помощник президента

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az