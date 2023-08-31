Азербайджан не допустит наличия каких-либо «серых зон» на своей территории – Гаджиев

В Азербайджане расценивают отказ армянской стороны от использования дороги Агдам-Ханкенди для снабжения Карабахского региона как расизм и дискриминацию, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Азербайджан неоднократно заявлял, что дорога Агдам-Ханкенди функционирует и по ней любой груз в очень короткий срок может быть доставлен в Ханкенди и прилегающие районы. Мы можем расценивать отказ (армянской стороны – ИФ) от использования этой дороги (Агдам-Ханкенди – ИФ) только как расизм и дискриминацию», - заявил Гаджиев в четверг журналистам.
Он добавил, что «Баку не допустит существования на своей территории какой-либо серой зоны».
Гаджиев назвал популизмом действия Армении, которая направила грузовики с так называемой гуманитарной помощью к границам Азербайджана без согласования с Баку. «И как часть этой театральной драматической постановки, накануне некоторые коррумпированные европейские политики, находящиеся под влиянием армянского лобби, также прибыли к границе Азербайджана. Но такие шоу бессмысленны, нужно решать реальные вопросы на месте».
Как сообщалось ранее, Общество Красного Полумесяца Азербайджана 29 августа направило в Карабахский регион страны 40 тонн помощи. Груз включает мучные изделия. Планируется, что помощь будет доставлена армянским жителям Карабахского региона Азербайджана по дороге Агдам-Ханкенди.
Армяне, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана и жалующие на якобы "гуманитарный кризис" и нехватку продовольствия, отказываются принимать этот груз. В Баку расценивают данный шаг как показатель отсутствия какого-либо гумкризиса в регионе.
Р.Керимов
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