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Карабах 30.08.2023 13:38

Лачинская дорога откроется спустя 24 часа после начала движения по дороге через Агдам – Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о возможности открытия дороги Лачин-Ханкенди (Лачинской дороги) через 24 часа после открытия движения по дороге Агдам-Ханкенди.

«Через 24 часа (после открытия маршрута через Агдам – ИФ) будет открыта и лачинская дорога. Чем больше дорог, тем лучше для всех», - заявил Гаджиев, слова которого приводит «Би-би-си».

По его словам, Азербайджан предлагает использовать дорогу Агдам-Ханкенди для снабжения Карабахского региона страны.

Коснувшись вопроса задержания Вагифа Хачатряна при попытке перейти ППП на границе с Арменией, он отметил, что его узнали многие очевидцы. «Мы никогда не говорили, что военные преступники не должны предстать перед судом», - заявил Гаджиев.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОМОЩНИК, КАРАБАХ


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