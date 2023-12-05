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Дальнее зарубежье 05.12.2023 14:21

Moody`s изменило прогноз рейтинга Китая на негативный со стабильного

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service изменило прогноз рейтинга Китая на "негативный" со "стабильного".

Долгосрочный рейтинга эмитента в иностранной и национальной валюте был подтвержден на уровне "А1", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Изменение прогноза на "негативный" отражает растущее число признаков того, что правительство и госсектор будут предоставлять финансовую поддержку испытывающим долговую нагрузку региональным и местным органам власти и госпредприятиям, что создает масштабные риски ухудшения финансовой, экономической и институциональной силы Китая", - отмечается в сообщении.

Аналитики агентства прогнозируют рост ВВП КНР на 4% в 2024-2025 гг. и замедление темпов подъема до 3,8% в 2026-2030 гг.

Moody`s последний раз снижало рейтинг Китая в 2017 году - до "А1" с "Аа3". S&P Global Ratings сохраняет рейтинг страны на уровне "А+" с 2017 года. Fitch Ratings недавно подтвердило рейтинг КНР "А+" с прогнозом "стабильный".

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Тэги: КИТАЙ, РЕЙТИНГ, MOODYS


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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