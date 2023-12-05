Парламент Азербайджана одобрил создание Агдяринского района

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник одобрил законопроект «О создании Агдяринского района». Как сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», административным центром района будет город Агдяря. Согласно законопроекту, в состав Агдяринского района войдут часть населенных пунктов Тертерского, Кяльбаджарского и Агдамского районов. Р.Ахмедов

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