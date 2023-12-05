Парламент Азербайджана одобрил создание Агдяринского района

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании во вторник одобрил законопроект «О создании Агдяринского района».
Как сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», административным центром района будет город Агдяря.
Согласно законопроекту, в состав Агдяринского района войдут часть населенных пунктов Тертерского, Кяльбаджарского и Агдамского районов.
Р.Ахмедов
Азербайджан к 2030г за счет иностранных инвестиций планирует реализовать ВИЭ-проекты мощностью более 8 ГВт, в 2031-2037гг – на 19 ГВт
Казахстан намерен продлить запрет на вывоз ГСМ еще на полгода с 14 февраля 2024г
Банки в Азербайджане на валютном аукционе во вторник приобрели $95 млн
Парламент Азербайджана утвердил прожиточный минимум и «критерий нужды» на 2024г
Страны ЕС за 9 мес. нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 16%
Пограничники Азербайджана в ноябре задержали 38 нарушителей госграницы
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Moody`s изменило прогноз рейтинга Китая на негативный со стабильного
Глава британского МВД отправился в Руанду для подписания нового договора о предоставлении убежища мигрантам
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Cкидочная кампания до 50% для новых предпринимателей от AccessBank-а
Выгодный кредит на ремонт дома от Yelo Bank
AccessBank объявляет тендер на Поставку компонентов для серверного оборудования и системы хранения данных HPE
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире