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Транспорт и связь 05.12.2023 23:31

Renault вложит 350 млн евро в производство внедорожников в Бразилии

Французский автомобилестроительный концерн Renault SA планирует инвестировать 350 млн евро в производство новой модели внедорожника C-SUV с гибридным двигателем в Бразилии.

Они будут выпускаться на предприятии Curitiba Veiculos de Passeio и экспортироваться в другие страны Латинской Америки, сообщается в пресс-релизе компании.

Общий объем инвестиций французского автопроизводителя в Бразилии с 2021 года достигнет 850 млн евро с учетом новых инвестиций, заявил президент Renault do Brasil Рикардо Гондо.

Котировки акций Renault снижаются на 0,5% в ходе торгов в Париже во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла на 15,2%, в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 13,5%.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, RENAULT, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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