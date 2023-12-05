Renault вложит 350 млн евро в производство внедорожников в Бразилии

Французский автомобилестроительный концерн Renault SA планирует инвестировать 350 млн евро в производство новой модели внедорожника C-SUV с гибридным двигателем в Бразилии.
Они будут выпускаться на предприятии Curitiba Veiculos de Passeio и экспортироваться в другие страны Латинской Америки, сообщается в пресс-релизе компании.
Общий объем инвестиций французского автопроизводителя в Бразилии с 2021 года достигнет 850 млн евро с учетом новых инвестиций, заявил президент Renault do Brasil Рикардо Гондо.
Котировки акций Renault снижаются на 0,5% в ходе торгов в Париже во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла на 15,2%, в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 13,5%.
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