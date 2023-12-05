Азербайджан к 2030г за счет иностранных инвестиций планирует реализовать ВИЭ-проекты мощностью более 8 ГВт, в 2031-2037гг – на 19 ГВт

Азербайджан к 2030 году за счет иностранных инвестиций планирует реализовать проекты в сфере «зеленой энергии» общей мощностью свыше 8 ГВт, сообщил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

По информации Минэнерго, в рамках 28-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае (ОАЭ) состоялось мероприятие «Возможности для инвестиций в возобновляемые источники энергии в Азербайджане».

Выступая на мероприятии, министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов отметил, что в октябре текущего года в стране совместно с компанией «Masdar» введена в эксплуатацию самая крупная в СНГ и в Каспийском регионе солнечная электростанция мощностью 230 МВт.

По словам Шахбазова к 2027 году компаниями «Masdar», «ACWA Power», BP, «China Gezhouba», «Nobel Energy» и «Baltech» также будут введены в эксплуатацию 8 солнечных и одна ветряная электростанций общей мощностью 1,6 ГВт.

Министр подчеркнул, что к 2030 году за счет иностранных инвестиций будут реализованы проекты «зеленой энергетики» мощностью более 8 ГВт на суше и на море, как для внутренних нужд, так и для декарбонизации экономики и экспорта электроэнергии

«Кроме того, в 2031-2037 годах с целью производства и экспорта «зеленой энергии», водорода, «зеленого аммиака» мы планируем создать с международными энергетическими компаниями около 19 ГВт мощностей», - добавил Шахбазов.

Министр также отметил интенсивную работу в направлении экспорта 4 ГВт «зеленой энергии» по коридору «Каспий-Черное море-Европа» и более 1 ГВт по маршруту Азербайджан-Турция-Европа.

Шахбазов отметил возможности сотрудничества с компаниями, занимающимися производством ветряных турбин, создания производства в Азербайджане солнечных панелей, созданию систем сохранения энергии и др.

Б.Рустамбеков