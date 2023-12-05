«Туркменские авиалинии» получили первый из двух заказанных дальнемагистральных Boeing 777-300ER

"Туркменские авиалинии", флагманский авиаперевозчик Туркменистана, получили новый пассажирский лайнер Boeing 777-300ER - первый из двух воздушных судов данной модификации, на закупку которых был заключен контракт летом текущего года, сообщила правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".
Пассажировместимость Boeing 777-300ER - 368 мест, дальность беспосадочного полёта - 11,4 тыс. км, крейсерская скорость - 905 км/ч. Воздушное судно оснащено двумя двигателями GE90-115BL2, может выполнять дальние международные рейсы с коммерческой загрузкой до 40 тыс. кг.
"Технические характеристики новых лайнеров обеспечивают возможность осуществлять беспосадочные полёты из Туркменистана практически в любую точку Азии и Европы", - отмечает издание.
"В рамках стратегии последовательной закупки новых современных пассажирских воздушных судов повышенной комфортабельности, у американской компании Boeing приобретены два новых пассажирских воздушных судна Boenig 777-300ER (. . .) 4 декабря 2023 года в международном аэропорту Ашхабада приземлится первый Boenig 777-300ER с бортовым номером EZ-A781. В ближайшее время в нашу страну будет доставлен второй пассажирский самолет данного типа", - сообщает пресс-служба туркменской авиакомпании.
Ранее сообщалось, что в июне 2023 года президент страны Сердар Бердымухамедов подписал постановления о закупке шести Boeing для расширения парка гражданской авиации. В частности, "Туркменховаеллары" разрешается заключить напрямую с американской корпорацией контракт на закупку четырех среднемагистральных Boeing 737-8, а с компаниями TMHCC-AIR 1 LLC и TMHCC-AIR 2 LLC (США) - трёхсторонние контракты на закупку двух Boeing 777-367ER.
В настоящее время флот "Туркменских авиалиний" состоит из более 30 самолетов производства Boeing, Bombardier, ОКБ Ильюшина, а также двух грузовых Airbus A330-200P2F.
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