Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8435 RUR   0.0186 GBR   2.1484 TRY   0.0588

Цена на нефть

04.12 $/bbl +/- WTI 73.04 -1.03 Brent 78.03 -0.85

Транспорт и связь 05.12.2023 21:06

«Туркменские авиалинии» получили первый из двух заказанных дальнемагистральных Boeing 777-300ER

"Туркменские авиалинии", флагманский авиаперевозчик Туркменистана, получили новый пассажирский лайнер Boeing 777-300ER - первый из двух воздушных судов данной модификации, на закупку которых был заключен контракт летом текущего года, сообщила правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

Пассажировместимость Boeing 777-300ER - 368 мест, дальность беспосадочного полёта - 11,4 тыс. км, крейсерская скорость - 905 км/ч. Воздушное судно оснащено двумя двигателями GE90-115BL2, может выполнять дальние международные рейсы с коммерческой загрузкой до 40 тыс. кг.

"Технические характеристики новых лайнеров обеспечивают возможность осуществлять беспосадочные полёты из Туркменистана практически в любую точку Азии и Европы", - отмечает издание.

"В рамках стратегии последовательной закупки новых современных пассажирских воздушных судов повышенной комфортабельности, у американской компании Boeing приобретены два новых пассажирских воздушных судна Boenig 777-300ER (. . .) 4 декабря 2023 года в международном аэропорту Ашхабада приземлится первый Boenig 777-300ER с бортовым номером EZ-A781. В ближайшее время в нашу страну будет доставлен второй пассажирский самолет данного типа", - сообщает пресс-служба туркменской авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в июне 2023 года президент страны Сердар Бердымухамедов подписал постановления о закупке шести Boeing для расширения парка гражданской авиации. В частности, "Туркменховаеллары" разрешается заключить напрямую с американской корпорацией контракт на закупку четырех среднемагистральных Boeing 737-8, а с компаниями TMHCC-AIR 1 LLC и TMHCC-AIR 2 LLC (США) - трёхсторонние контракты на закупку двух Boeing 777-367ER.

В настоящее время флот "Туркменских авиалиний" состоит из более 30 самолетов производства Boeing, Bombardier, ОКБ Ильюшина, а также двух грузовых Airbus A330-200P2F.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, ФЛОТ, BOEING

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az