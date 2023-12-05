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Карабах 05.12.2023 20:01

Вертикальное планирование земельных работ в рамках проекта строительства села Туг обойдется в 0,7 млн манатов

ПЮЛ «Служба восстановления, строительства и управления Карабахского экономического района» привлекла ООО «AZ TECHNOCON GROUP» для проведения работ по сносу и вертикальному планированию земельных работ в рамках проекта строительства села Туг Ходжавендского района.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с обществом заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 702,806 тыс. манатов.

По условиям, подрядчик данные работы должен выполнить в течение 65 календарных дней.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУГ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РАБОТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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