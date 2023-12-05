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Транспорт и связь 05.12.2023 20:44

АЖД направит на обеспечение информационной безопасности 4,3 млн манатов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в рамках проекта цифровизации железных дорог направит 4,3 млн манатов на покупку IT-продуктов в сфере информационной безопасности, продление срока действия лицензий.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с ООО «SMARTIT» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 4 млн 307 тыс. 196,03 манатов.

Срок выполнения работ - до 24 декабря 2024 года.

Р.Керимов

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Тэги: АЖД, БЕЗОПАСНОСТЬ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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