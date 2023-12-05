АЖД направит на обеспечение информационной безопасности 4,3 млн манатов

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в рамках проекта цифровизации железных дорог направит 4,3 млн манатов на покупку IT-продуктов в сфере информационной безопасности, продление срока действия лицензий.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с ООО «SMARTIT» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 4 млн 307 тыс. 196,03 манатов.
Срок выполнения работ - до 24 декабря 2024 года.
Р.Керимов
Власти Азербайджана в Карабах и В.Зангезур уже вернули 987 семей, до конца 2023г вернутся еще 215 семей
Байрамов и Абдоллахиян обсудили ускорение работ по созданию нового транспортного коридора в Нахчыван через Иран
Официальный Баку обвинил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в открытой предвзятости к Азербайджану
CVS Health ждет выручки не менее $366 млрд в 2024г
Парламент Азербайджана утвердил прожиточный минимум и «критерий нужды» на 2024г
Страны ЕС за 9 мес. нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 16%
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Продажи чипов в мире в октябре снизились на 0,7% г/г - SIA
США ввели санкции против бельгийца, обвинив его в закупке электроники военного назначения для России
Украина получила $37 млрд внешнего финансирования за 11 месяцев
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Поделись своим стилем с услугой «Dinlət» от «Nar»
Cкидочная кампания до 50% для новых предпринимателей от AccessBank-а
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире