Спикер Палаты представителей США не поддержит пакет помощи Украине, пока не решится вопрос о безопасности американских границ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон направил в Белый дом письмо, в котором указал, что не будет поддерживать выделение новой помощи Украине, пока не будет изменен подход к мерам безопасности на американских границах.
"Дополнительное финансирование Украины зависит от принятия преобразующих изменений в законах о безопасности границ", - говорится в письме, которое Джонсон опубликовал в своем аккаунте в Х.
Он отметил, что нижняя палата Конгресса США полгода назад занималась разработкой реформ, касающихся безопасности границ США, но "демократы в Сенате отказались продолжить работу по этому законопроекту".
В письме спикер также подчеркнул, что "незащищенная граница США - это бессовестная и неприемлемая катастрофа".
Кроме того, он добавил, что Конгресс и американский народ должны получить ответы на ряд волнующих их вопросов, в частности, о стратегии Белого дома на Украине.
В октябре президент США Джо Байден направил в конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей сложности президент США запросил у Конгресса одобрение на дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд.
Республиканцы настойчиво требуют усилить контроль за миграцией на южной границе США и настаивают на внесении изменений в миграционное законодательство, в частности, добиваются повышения требований к соискателям убежища в США, связывая выполнение этих требований с помощью Киеву. Осенью Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включают помощь Украине.
Власти Азербайджана в Карабах и В.Зангезур уже вернули 987 семей, до конца 2023г вернутся еще 215 семей
Байрамов и Абдоллахиян обсудили ускорение работ по созданию нового транспортного коридора в Нахчыван через Иран
Официальный Баку обвинил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля в открытой предвзятости к Азербайджану
Продажи продовольствия в Британии в декабре впервые превысят 13 млрд фунтов - Kantar
Инфляция в ОЭСР в октябре замедлилась до 5,6%, минимума за 2 года
Renault вложит 350 млн евро в производство внедорожников в Бразилии
CVS Health ждет выручки не менее $366 млрд в 2024г
Парламент Азербайджана утвердил прожиточный минимум и «критерий нужды» на 2024г
Страны ЕС за 9 мес. нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 16%
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Поделись своим стилем с услугой «Dinlət» от «Nar»
Cкидочная кампания до 50% для новых предпринимателей от AccessBank-а
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире