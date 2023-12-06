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Дальнее зарубежье 06.12.2023 11:34

Китай ввел в промэксплуатацию первую в мире АЭС четвертого поколения

Первая в мире атомная электростанция четвертого поколения введена в промышленную эксплуатацию в Китае, сообщили китайские СМИ со ссылкой на данные Госкомитета КНР по делам энергетики.

На АЭС установлен высокотемпературный газоохлаждаемый реактор (ВГР) "Шидаовань". Вводу в эксплуатацию предшествовал тестовый период работы реактора в течение 168 часов.

АЭС построена в восточной китайской провинции Шаньдун.

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Тэги: КИТАЙ, АЭС, ЭКСПЛУАТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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