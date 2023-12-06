Китай ввел в промэксплуатацию первую в мире АЭС четвертого поколения

Первая в мире атомная электростанция четвертого поколения введена в промышленную эксплуатацию в Китае, сообщили китайские СМИ со ссылкой на данные Госкомитета КНР по делам энергетики.

На АЭС установлен высокотемпературный газоохлаждаемый реактор (ВГР) "Шидаовань". Вводу в эксплуатацию предшествовал тестовый период работы реактора в течение 168 часов.

АЭС построена в восточной китайской провинции Шаньдун.