Власти Венесуэлы создали структуру для обороны Эссекибо, PDVSA предписано заняться разведкой и добычей нефти

Правительство и совет национальной безопасности Венесуэлы на заседании во вторник вечером по местному времени (в ночь на среду по московскому) приняли первые меры относительно управления гайанским регионом Эссекибо, принадлежность которого себе Каракас признал по итогам воскресного референдума, сообщает венесуэльский телеканал "Глобовисьон".
По его данным, на заседании, в частности, объявлено о создании комиссии по обороне региона и начале обсуждения соответствующего законопроекта в парламенте.
Венесуэльской нефтяной компании PDVSA и "Венесуэльской корпорации Гайаны" президент Венесуэлы Николас Мадуро дал поручение создать региональные подразделения, принять меры по организации разведки и добычи нефти, газа, других минеральных ресурсов. Предписано также выработать нормативные предложения, запрещающие заключать контракты с компаниями, работающими на шельфе на основании лицензий, выданных Гайаной в одностороннем порядке.
Участники заседания также одобрили новую географическую карту Венесуэлы, которую необходимо напечатать и распространить по учебным заведениям страны.
Кроме того, дано поручение разработать планы социальной поддержки местного населения и защиты окружающей среды региона.
Вопрос о территориальной принадлежности региона Эссекибо был вынесен на референдум, который состоялся в Венесуэле в воскресенье. Большинство его участников поддержали присоединение этого региона к стране, хотя явка была низкой.
Территориальный спор вокруг Эссекибо Венесуэла и Гайана ведут уже более ста лет. Кризис обострился в 2015 году после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах у побережья региона, на которые претендует и Венесуэла. В сентябре 2023 года Гайана выдала лицензии шести иностранным нефтяным компаниям, включая ExxonMobil, вести бурение в этих водах.
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