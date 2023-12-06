На Австралию надвигается экстремальная жара

Метеорологи предупреждают, что в самое ближайшее время на большей части Австралии установится рекордно жаркая погода, которая продлится несколько дней, сообщает в среду The Guardian.
"Сильная жара накроет в основном штаты Новый Южный Уэльс и Южная Австралия, а также южную часть штата Квинсленд", - пишет издание.
Температуры могут превысить 45 градусов по Цельсию. Уже в выходные жара, как ожидается, спадет, но в Новом Южном Уэльсе на юго-востоке Австралии жара продержится немного дольше.
По данным метеорологов, вслед за аномальной жарой на штаты Южная Австралия и Виктория обрушатся ливни и бури. Кроме того, в Коралловом море у восточного побережья Австралии сформировался тропический циклон "Джаспер", который может достичь берегов страны в выходные или в начале следующей недели.
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