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Дальнее зарубежье 06.12.2023 12:32

На Австралию надвигается экстремальная жара

Метеорологи предупреждают, что в самое ближайшее время на большей части Австралии установится рекордно жаркая погода, которая продлится несколько дней, сообщает в среду The Guardian.

"Сильная жара накроет в основном штаты Новый Южный Уэльс и Южная Австралия, а также южную часть штата Квинсленд", - пишет издание.

Температуры могут превысить 45 градусов по Цельсию. Уже в выходные жара, как ожидается, спадет, но в Новом Южном Уэльсе на юго-востоке Австралии жара продержится немного дольше.

По данным метеорологов, вслед за аномальной жарой на штаты Южная Австралия и Виктория обрушатся ливни и бури. Кроме того, в Коралловом море у восточного побережья Австралии сформировался тропический циклон "Джаспер", который может достичь берегов страны в выходные или в начале следующей недели.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ПОГОДА, ЖАРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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