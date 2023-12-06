Азербайджан доводит до международных акторов свою позицию по ситуации на Южном Кавказе - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку стремится объяснить международным акторам текущие реалии на Южном Кавказе.
«На сегодняшний день мы сталкиваемся с некоторыми международными вызовами. К сожалению, мы наблюдаем определенное недопонимание с некоторыми странами, которых мы считали партнерами. Мы доводим до их сведения свою позицию, подчеркивая важность применения международно-правовых норм ко всем странам. Это не должно быть селективно», - сказал Алиев в среду на форуме «Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы».
По его словам, Алиев подчеркнул, что любые действия Азербайджана, включая восстановление своей территориальной целостности, исходят исключительно из устава ООН, в частности, глава государства отметил статью 51, предусматривающую право на самооборону. «Это было суверенным правом Азербайджана полностью контролировать свою территорию», - добавил глава государства.
Х.Насирзаде
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