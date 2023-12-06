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Транспорт и связь 06.12.2023 17:03

IATA повысила прогноз прибыли авиакомпаний в 2023г до $23,3 млрд, в 2024г ждет роста до $25,7 млрд

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) повысила прогноз чистой прибыли мировых авиакомпаний в 2023 году до $23,3 млрд, сообщила организация.

В декабре прошлого года показатель оценивался в $4,7 млрд, в июне этого года прогноз был улучшен до $9,8 млрд.

В последний раз отрасль показывала положительный финансовый результат по итогам доковидного 2019 года: чистая прибыль составила $26,4 млрд. Чистый убыток за 2022 год IATA ранее оценивала в $6,9 млрд, в 2021 году он составил $42 млрд, в 2020 году - $137,7 млрд.

Выручка мировых авиакомпаний в 2023 году, как ожидается, составит $896 млрд против июньского прогноза в $803 млрд, расходы - $855 млрд (против июньских $781 млрд). Рентабельность по чистой прибыли достигнет всего 2,6% (против 1,2%), что означает, что авиакомпании заработают в среднем $5,44 на одного перевезенного пассажира. В 2019 году выручка была на уровне $838 млрд, рентабельность - 3,1%.

Пассажиропоток в 2023 году IATA ранее оценивала в 4,35 млрд человек.

В 2024 году, согласно ожиданиям IATA, совокупная чистая прибыль отрасли достигнет $25,7 млрд при выручке в $964 млрд, расходах в $914 млрд и рентабельности в 2,7%. Пассажиропоток в следующем году ожидается на уровне 4,7 млрд человек, что превышает результат 2019 года (4,54 млрд человек) и может стать историческим максимумом.

Хотя восстановление впечатляет, рентабельность чистой прибыли в 2,7% намного ниже, чем допустили бы инвесторы практически в любой другой отрасли, отметил генеральный директор IATA Вилли Уолш, чьи слова приводятся в сообщении.

"Конечно, у многих авиакомпаний дела идут лучше, чем в среднем, а многие испытывают трудности. Но есть кое-что, чему можно научиться из того факта, что в среднем авиакомпании удерживают всего $5,45 за каждого перевезенного пассажира. Этого хватит, чтобы купить обычный гранд латте в лондонском Starbucks. Но этого слишком мало, чтобы построить будущее, устойчивое к потрясениям, для важнейшей мировой отрасли, от которой зависит 3,5% ВВП и от которой 3,05 млн человек непосредственно получают средства к существованию", - сказал Уолш.

IATA объединяет порядка 320 авиакомпаний, которые выполняют 83% всех общемировых воздушных перевозок.

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Тэги: МИР, АВИАКОМПАНИИ, ФИНПОКАЗАТЕЛИ, ПРОГНОЗ


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