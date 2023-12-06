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Транспорт и связь 06.12.2023 17:41

Страны ЦА считают Азербайджан приоритетным направлением для грузоперевозок - Алиев

Большинство стран Центральной Азии (ЦА) считают Азербайджан приоритетным направлением в вопросе логистики, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Многие государства Центральной Азии считают территорию Азербайджана приоритетной. Проведенная нами работа позволила нам перевозить все виды грузов», - сказал Алиевв среду на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».

По словам президента, грузы из Центральной Азии проходят через территорию Азербайджана. «Каспийское море – единственная преграда, которая нас разделяет. Однако суда, произведенные нами с использованием современных технологий, позволят обойти и эту преграду», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что в настоящее время Азербайджан реализовывает крупные инвестиционные проекты, которые приведут к очень позитивным и новым достижениям.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ–ЦЕНТРАЗИЯ, ЛОГИСТИКА

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