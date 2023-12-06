Банк Канады ожидаемо сохранил базовую ставку на максимуме за 22 года

Банк Канады в среду сохранил ключевую процентную ставку на уровне 5% годовых, что является максимумом с 2001 года.
Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, сообщает Trading Economcis.
ЦБ не меняет ставку уже третье заседание подряд, поскольку видит признаки ослабления ценового давления благодаря ужесточению денежно-кредитной политики ранее. Тем не менее, руководство Банка Канады по-прежнему обеспокоено рисками ускорения инфляции в будущем и готово к дальнейшему повышению ставок в случае необходимости.
В нынешнем заявлении ЦБ, в отличие от октябрьского, не упоминаются опасения чиновников по поводу того, что путь к инфляции в 2% будет медленным.
"Экономический рост застопорился в середине 2023 года, - говорится в сообщении банка. - Более высокие ставки явно ограничивают расходы".
ЦБ отметил также, что последние данные свидетельствуют о том, что экономика "больше не испытывает избыточного спроса".
Канадский ЦБ поднимал стоимость заимствований 10 раз с марта 2022 года, в совокупности на 4,75 процентного пункта. В том числе он повышал ставку два заседания подряд - в июне и в июле этого года - каждый раз на 0,25 п.п.
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