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Макроэкономика 06.12.2023 23:10

Банк Канады ожидаемо сохранил базовую ставку на максимуме за 22 года

Банк Канады в среду сохранил ключевую процентную ставку на уровне 5% годовых, что является максимумом с 2001 года.

Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, сообщает Trading Economcis.

ЦБ не меняет ставку уже третье заседание подряд, поскольку видит признаки ослабления ценового давления благодаря ужесточению денежно-кредитной политики ранее. Тем не менее, руководство Банка Канады по-прежнему обеспокоено рисками ускорения инфляции в будущем и готово к дальнейшему повышению ставок в случае необходимости.

В нынешнем заявлении ЦБ, в отличие от октябрьского, не упоминаются опасения чиновников по поводу того, что путь к инфляции в 2% будет медленным.

"Экономический рост застопорился в середине 2023 года, - говорится в сообщении банка. - Более высокие ставки явно ограничивают расходы".

ЦБ отметил также, что последние данные свидетельствуют о том, что экономика "больше не испытывает избыточного спроса".

Канадский ЦБ поднимал стоимость заимствований 10 раз с марта 2022 года, в совокупности на 4,75 процентного пункта. В том числе он повышал ставку два заседания подряд - в июне и в июле этого года - каждый раз на 0,25 п.п.

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Тэги: МИР, КАНАДА, ЦЕНТРОБАНК


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