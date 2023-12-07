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Дальнее зарубежье 07.12.2023 00:12

McDonald`s планирует увеличить число ресторанов до 50 тыс. к концу 2027 года

Американская McDonald`s Corp. планирует увеличить число ресторанов быстрого обслуживания по всему миру до 50 тыс. к концу 2027 года.

Это будет период самого быстрого роста в истории компании, говорится в ее пресс-релизе.

В настоящее время количество ресторанов McDonald`s в более чем 100 странах мира превышает 40 тыс.

Компания также объявила в среду о создании стратегического партнерства с Google (входит в Alphabet Inc.) для внедрения облачных технологий и решений в сфере генеративного искусственного интеллекта в сети ресторанов.

Помимо этого, McDonald`s намерена расширить свою программу лояльности к 2027 году с нынешних 150 млн участников до 250 млн.

Компания планирует капиталовложения в размере $2,5 млрд на 2024 год и намерена увеличивать их ежегодно на $300-500 млн до конца 2027 года.

Акции McDonald`s теряют в цене 0,1% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 8,6%.

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Тэги: США, MCDONALD, S, РЕСТОРАНЫ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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