McDonald`s планирует увеличить число ресторанов до 50 тыс. к концу 2027 года

Американская McDonald`s Corp. планирует увеличить число ресторанов быстрого обслуживания по всему миру до 50 тыс. к концу 2027 года.
Это будет период самого быстрого роста в истории компании, говорится в ее пресс-релизе.
В настоящее время количество ресторанов McDonald`s в более чем 100 странах мира превышает 40 тыс.
Компания также объявила в среду о создании стратегического партнерства с Google (входит в Alphabet Inc.) для внедрения облачных технологий и решений в сфере генеративного искусственного интеллекта в сети ресторанов.
Помимо этого, McDonald`s намерена расширить свою программу лояльности к 2027 году с нынешних 150 млн участников до 250 млн.
Компания планирует капиталовложения в размере $2,5 млрд на 2024 год и намерена увеличивать их ежегодно на $300-500 млн до конца 2027 года.
Акции McDonald`s теряют в цене 0,1% в ходе торгов в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 8,6%.
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