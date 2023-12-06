Египет присоединился к проекту Международной научной лунной станции

Глава Египетского космического агентства Шериф Седки в среду подписал соглашение с Китаем об участии страны в проекте Международной научной лунной станции (МНЛС), сообщает Китайское национальное космическое управление (CNSA).
"6 декабря 2023 года глава CNSA Чжан Кэцян и глава Египетского космического агентства Шериф Седки подписали (...) соглашение о сотрудничестве между Китайским национальным космическим управлением и Египетским космическим агентством на Международной научной лунной станции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.
Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в космической сфере и мирном использовании дальнего космоса.
В рамках соглашения стороны планируют проводить совместные исследования Луны и дальнего космоса, разрабатывать и запускать космические аппараты, строить аэрокосмическую инфраструктуру, собирать и использовать данные со спутниковых аппаратов.
Также они будут участвовать в развитии орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли стран БРИКС. Соглашение о сотрудничестве в области обмена спутниковыми данными ДЗЗ было подписано в 2021 году главами космических ведомств стран БРИКС.
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