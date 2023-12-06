Путин заявил, что ждет саудовского принца в Москве

Обстоятельства не позволили наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду посетить Москву с визитом, но его по-прежнему ждут в России с визитом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прежде всего, хочу вас поблагодарить за приглашение. Мы ждали вас в Москве. Знаю, что обстоятельства внесли коррективы в эти планы, но, как я уже сказал, ничего не может помешать развитию наших дружеских отношений", - сказал он в начале переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии.
"Следующая встреча должна быть в Москве", - с улыбкой добавил Путин.
"Договорились", - отреагировал его визави.
Путин отметил, что воспользовался приглашением саудовского наследного принца приехать в Эр-Рияд, так как находился в регионе с плановым визитом в ОАЭ.
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