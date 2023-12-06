Венесуэла и Гайана договорились держать открытыми каналы связи по территориальному спору

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль и министр иностранных дел Гайаны Хью Тодд договорились сохранять каналы коммуникации вокруг территориального спора относительно региона Эссекибо, передает в среду агентство ЭФЭ со ссылкой на коммюнике правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро.
Хиль и Тодд провели разговор по телефону, в ходе которого "договорились держать открытыми каналы связи".
Хиль также проинформировал Тодда о референдуме, который состоялся в Венесуэле на минувшей неделе, о его результатах: большинство его участников, по заявлениям венесуэльских властей, высказались за присоединение Эссекибо к Венесуэле.
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