Законопроект о помощи Украине заблокирован в Сенате США

Республиканцы в Сенате заблокировали рассмотрение законопроекта, включающего предоставление помощи Украине и Израилю на миллиарды долларов, из-за отсутствия в нем положений о южной границе США, сообщает The Hill.
Сенаторы проголосовали 49 голосами "за", 51 конгрессмен выступил "против".
Таким образом, законопроект не смог набрать 60 голосов, которые позволили бы вынести его на рассмотрение.
В октябре президент США Джо Байден направил в конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год, а также $14,3 млрд на усиление обороны Израиля. Помимо этого, Байден запросил $13,6 млрд на охрану границы США и Мексики, $7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности. В общей сложности президент США запросил у Конгресса одобрение на дополнительное финансирование в размере $106,7 млрд.
Республиканцы настойчиво требуют усилить контроль за миграцией на южной границе США и настаивают на внесении изменений в миграционное законодательство, в частности, добиваются повышения требований к соискателям убежища в США, связывая выполнение этих требований с помощью Киеву. Осенью Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включали помощь Украине.
О`Брайен сообщил, что обсудил с Байрамовым углубление отношений Вашингтона и Баку
Баку и Минск подтвердили готовность к дальнейшему расширению взаимодействия
Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном
Песков: на переговорах Путина и Аль Сауда обсуждалось сотрудничество в рамках ОПЕК+
Цены на нефть корректируются после падения накануне
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение зафиксировано у побережья Азербайджана
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Выгодные предложения от “Nar”для предпринимателей
Поделись своим стилем с услугой «Dinlət» от «Nar»
Cкидочная кампания до 50% для новых предпринимателей от AccessBank-а
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире