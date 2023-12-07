Выгодные предложения от “Nar”для предпринимателей

Для того, чтобы клиенты могли легко воспользоваться корпоративными предложениями, центры обслуживания продаж “Nar”, расположенные в Баку и регионах, также предоставят корпоративные номера для индивидуальных предпринимателей. Получить корпоративный номер “Nar” может любой человек с VÖEN. Достаточно обратиться в один из центров обслуживания с удостоверением личности.

Помимо индивидуальных предпринимателей, воспользоваться корпоративными предложениями в центрах продаж и обслуживания “Nar” могут также сотрудники государственных учреждений. Обратившийся абонент может получить 3 корпоративных номера, предъявив удостоверение сотрудника.

Получить подробную информацию о корпоративных предложениях “Nar”, а также связаться с отделом корпоративных продаж “Nar” можно перейдя на страницу Nar.az/corporate.

В настоящее время “Nar” предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 4 года “Nar” лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.