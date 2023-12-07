Казахстан в 2024г начнет поставки замороженного мяса в Иран

Астана и Тегеран подписали соглашение об экспорте замороженного мяса в Иран, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.
Поясняется, что ранее Казахстан мог поставлять в Иран только охлажденное мясо, которое хранится до 3 дней.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Казахстан" в Минсельхозе, ожидается, что поставки начнутся уже в следующем году.
Меморандум о поставках подписали в Тегеране 3 декабря глава ветеринарной организации Ирана Моджтаба Норузи и вице-министр сельского хозяйства Казахстана Амангалий Бердалин.
"Документ открывает новые экспортные пути для поставок замороженного мяса отечественных животноводов. (...) На просьбу казахстанской стороны увеличить срок годности свежего мяса крупного рогатого скота в вакуумной упаковке с 3 до 16 дней иранская сторона запросила у казахстанской научные документы, касающиеся срока годности. Ветеринарная организация Ирана рассмотрит представленные документы в техническом комитете по импорту и экспорту", - отмечает Минсельхоз.
Ожидается, что в скором времени иранская сторона предоставит ветеринарно-санитарные требования к импорту замороженной бескостной говядины из Казахстана. Также стороны договорились рассмотреть вопрос о включении иранских молочных компаний в реестр третьих стран, имеющих право импортировать продукцию на территорию Евразийского экономического союза.
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