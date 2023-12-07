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Инфраструктура и тендеры 07.12.2023 13:37

ГПС Азербайджана направит около 3,2 млн манатов на ремонт морских гидротехнических сооружений

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана направит около 3,2 млн манатов на ремонт морских гидротехнических сооружений для восстановления деятельности центра строительства и ремонта судов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с компанией «Franklin Offshor Kaspian LTD», являющейся бакинским представительством сингапурской компании «Franklin Offshore international PTE.LTD», подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта - 3 млн 177,352 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГПС, СООРУЖЕНИЯ, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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