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Инфраструктура и тендеры 07.12.2023 13:46

Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе направит около 3 млн манатов на закупку транспорта и спецтехники

Публичное юридическое лицо (ПЮЛ) «Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе» направит около 3 млн на закупку транспортных средств и спецтехники.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», ПЮЛ подписало соответствующий контракт с ЗАО «Ramma».

Стоимость контракта составляет 2 млн 968,974 тыс. манатов.

По условиям, ПЮЛ получит 19 транспортных средств различного назначения.

Срок поставок – 180 дней.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СЛУЖБА, КАРАБАХ, ЗАКУПКА

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