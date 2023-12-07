Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе направит около 3 млн манатов на закупку транспорта и спецтехники

Публичное юридическое лицо (ПЮЛ) «Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе» направит около 3 млн на закупку транспортных средств и спецтехники. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», ПЮЛ подписало соответствующий контракт с ЗАО «Ramma». Стоимость контракта составляет 2 млн 968,974 тыс. манатов. По условиям, ПЮЛ получит 19 транспортных средств различного назначения. Срок поставок – 180 дней. Б.Рустамбеков

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