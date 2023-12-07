Баку и Багдад создают деловой совет

Баку и Багдад договорились создать азербайджано-иракский деловой совет, сообщили в четверг в Агентстве развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA).
Там отметили, что соответствующая договоренность достигнута в ходе первого азербайджано-иракского бизнес-форума, прошедшего 6 декабря в Багдаде в рамках третьего заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
В бизнес-форуме, организованном KOBIA и Федерацией торговых палат Ирака при поддержке министерства экономики Азербайджана, приняли участие официальные лица и бизнесмены обеих стран. Стороны обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, углубление сотрудничества и расширение связей между деловыми кругами, возможности взаимного инвестирования.
Р.Керимов
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