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Бизнес и законодательство 07.12.2023 13:50

Баку и Багдад создают деловой совет

Баку и Багдад договорились создать азербайджано-иракский деловой совет, сообщили в четверг в Агентстве развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA).

Там отметили, что соответствующая договоренность достигнута в ходе первого азербайджано-иракского бизнес-форума, прошедшего 6 декабря в Багдаде в рамках третьего заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В бизнес-форуме, организованном KOBIA и Федерацией торговых палат Ирака при поддержке министерства экономики Азербайджана, приняли участие официальные лица и бизнесмены обеих стран. Стороны обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, углубление сотрудничества и расширение связей между деловыми кругами, возможности взаимного инвестирования.

Р.Керимов

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Тэги: KOBIA, ИРАК, ФОРУМ, СОВЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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