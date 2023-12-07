Мирный житель подорвался на мине около города Шуша

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) сообщило, что 7 декабря около города Шуша при работах по очистке мин на бывшем армянском посту на противопехотной мине подорвался и получил ранения Рагим Хабибов (1987 г.р.).
По информации ANAMA Хабибов в момент инцидента занимался электрическими работами.
В свою очередь, Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате инцидента Хабибову была ампутирована часть правой ноги ниже колена.
По данному факту прокуратура города Шуша ведет разбирательство.
Р.Ахмедов
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