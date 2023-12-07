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Карабах 07.12.2023 14:23

Мирный житель подорвался на мине около города Шуша

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) сообщило, что 7 декабря около города Шуша при работах по очистке мин на бывшем армянском посту на противопехотной мине подорвался и получил ранения Рагим Хабибов (1987 г.р.).

По информации ANAMA Хабибов в момент инцидента занимался электрическими работами.

В свою очередь, Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате инцидента Хабибову была ампутирована часть правой ноги ниже колена.

По данному факту прокуратура города Шуша ведет разбирательство.

Р.Ахмедов

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Тэги: ШУША, МИНА, ПОДРЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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