Мирный житель подорвался на мине около города Шуша

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) сообщило, что 7 декабря около города Шуша при работах по очистке мин на бывшем армянском посту на противопехотной мине подорвался и получил ранения Рагим Хабибов (1987 г.р.).

По информации ANAMA Хабибов в момент инцидента занимался электрическими работами.

В свою очередь, Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате инцидента Хабибову была ампутирована часть правой ноги ниже колена.

По данному факту прокуратура города Шуша ведет разбирательство.

Р.Ахмедов